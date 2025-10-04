Tante cose da fare a Biella oggi sabato 4 e domani domenica 5 ottobre

Sabato 4 ottobre

- Biella, Il mondo a Venire

- Biella, Palazzo Gromo Losa, Premio + Biellezza in Valle ore 14,45

- Gaglianico, alle 21, è in programma un concerto jazz presso l'Auditorium Comunale

- Pollone, R.N. Parco Burcina, via A. Botto, dalle 14 R.N. Parco Burcina: storie (anche) di pietra, Urban Nature, con l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere la “Natura”

- Pollone, prosegue il calendario di eventi dedicati alla figura di Pier Giorgio Frassati, nell’ambito del progetto Frassati 2025, alle ore 16, presso la Torre Martini nella Riserva Naturale del Parco Burcina “Felice Piacenza”, si terrà un incontro dal titolo “Pier Giorgio Frassati: una lettura teologico-spirituale”.

- Oasi Zegna, passeggiate nel Bosco del Sorriso

- Oropa, in occasione della Giornata Europea dei Caregiver, andrà in scena la lettura teatrale “L’Eco dei Giorni – Racconti di cura e di famiglia”, di e con Antonella Enrietto, con la collaborazione alla regia di Francesca Carnevali.

- Roppolo, Beeropü

- Biella Saperi e Sapori

- Masserano, Festival delle Bande

- Biella, Buon compleanno Cascina Oremo dalle 9 attività

- Biella, conferenza stampa Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, in collaborazione con la Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS ore 11 circolo sociale

- Biella Run, ritrovo 8,30 partenza 9,30 Porsche Grup Nordovest

- Sala, pellegrinaggio a Oropa

- L'evento "Turno di Notte", una passeggiata notturna organizzata da Ars Teatrando. L'evento parte dal Rifugio La Sella in frazione Baltigati, Soprana, e segue un sentiero lungo un percorso che ricorda il passato del lavoro tessile nella zona.

- Valdilana, settimana allattamento al seno

- Pray, ritorno sul palco dei Giovani Folk, storica orchestra che negli anni ’70 e ’80 ha fatto ballare generazioni di appassionati di liscio.

- Callabiana, Sagra dei Capunet

- Biella, Giardini Zumaglini e altri luoghi, dalle 10 Licheni in città Urban Nature

- Vigliano, alle 21, il teatro Erios di Vigliano Biellese, dopo un corposo intervento di riqualificazione strutturale e impiantistica, riapre al pubblico.

- Occhieppo Inferiore, festa 95° anno di fondazione gruppo Alpini

Domenica 5 ottobre

- Ternengo, Festa della Lana, dalle 10,30 mercatino, 11, inaugurazione, 14,30 tosatura, ore 15 transumanza

- Valdilana, Sagra dei Funghi

- Lessona, torna la Granfondo, la Prevostura Mtb

- Piedicavallo, Festa Sociale.

- Benna, dalle 15 alle 19, la Biblioteca civica riaprirà le sue porte alla comunità con una giornata ricca di iniziative dal titolo evocativo: “Alla ricerca del nettare”.

- Cossato, frazione Castellengo, dalle 10,30 Arti e antichi mestieri al borgo di Castellengo

- Viverone, viale Lungo Lago, Zona Porticciolo, dalle 10 MERCATINO DEGLI HOBBISTI

- Vigliano Biellese, via Per Chiavazza n 30, via Giuseppe Rivetti n 53, via Scaglia n 4, dalle 10,30 Dimore diVino, Una giornata alla scoperta di tre dimore storiche, dei loro vini e della cultura vitivinicola biellese: Castello di Montecavallo, Villa Era e La Malpenga

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 11 Mercatino d'Autunno

- Oropa, visite guidate dalle 15

- Candelo, Ricetto, dalle 15,30 Storie di Piazza, "La strega Giovanna" spettacolo teatrale

- Graglia, al Santuario avrà luogo la VI Giornata della Fratellanza e della Pace

- Oasi Zegna, Andar per Funghi

- Biella, LLS Memorial Stefano Sughi in corso Ravetti dalle 9

- Portula, Camminata in Rosa, Una camminata dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, lungo un percorso nella località di Portula. Ritrovo 15,30 partenza ore 16

- Oropa, Vertikal Tovo, Competitiva di Km 2,9 (D+1000m). Partenza c/o il Piazzale Funivie del Mucrone, corsa benefica a favore di Biella Clelio Angelino ODV

- Viverone, Periplo del Lago di Viverone organizzato dalla CRI di Cavaglià. Ritrovo presso il parcheggio La Pinetina alle 8,30

- Sandigliano, saluto della comunità a don Mario alle 10,30

- Valdilana, 4 passi e un boccone dalle 10 iscrizione e partenza da piazza Repubblica

- Roppolo, Panorami Sonori, la rassegna autunnale di Suoni in Movimento, alle 17.00 al Castello di Roppolo concerto con Lirismo e radici: dal sentimento di Mahler alla terra di Dvořák. Protagonista della serata il Quartetto d’archi dell’Orchestra NISI ArteMusica, formato da Chiara Borghese e Davide Torrente al violino, Gabriele Totaro alla viola e Camilla Patria al violoncello, con la partecipazione speciale di Junhee Kim al pianoforte. In programma musiche di Mahler, Dvorak e un brano contemporaneo dal progetto Nuovi Percorsi Sonori.

MOSTRE

- Vigliano, dal 16 settembre al 3 ottobre, la Biblioteca Comunale Aldo Sola di Vigliano Biellese ospita una mostra dedicata a San Pier Giorgio Frassati, appena canonizzato dal pontefice Leone XIV.

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25 Le Mostre di Fatti ad Arte | Who in the world am I? Silvia Levenson a cura di Irene Finiguerra

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | La natura diventa design di e a cura di Francesco Maria Messina

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, Le Mostre di Fatti ad Arte | Arte e Ecologia: sul filo di lana Claudy Jongstra a cura di Claudia Buccellato

- Biella, via Seminari, 3, Dialoghi. Longoni Balla Mirò e altri Maestri dal Museo del Territorio Biellese

- Biella, Biella, Spazio Cultura - Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14 Massimo Premoli - Biella ir-reale / Bruno Beccaro - In punta di piedi fino al 12/10

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese