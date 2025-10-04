Quaregna Cerreto riscopre le sue radici: tornano i vigneti

A Quaregna Cerreto si torna a piantare viti. Due le zone interessate dai lavori nel comune: il primo a valle delle ville signorili di via Roma, il secondo lungo la costa che dal castello scende verso il cimitero ipogeo. In entrambe le aree è stato necessario procedere al disboscamento per fare spazio a nuovi vigneti.

"Per noi è quasi un onore – commenta entusiasta il sindaco Katia Giordani – perché è un po’ un ritorno al passato. Prima che Quaregna Cerreto venisse industrializzata, gran parte del territorio era coltivata a viti. E in entrambi i casi è stato fatto un lavoro importante, che ha anche contribuito a rendere le zone più ordinate".

I vigneti, storicamente, erano una presenza costante nel Biellese, con filari che accompagnavano colline e pendii, spesso accanto a case rurali e ville signorili. La coltivazione della vite non solo forniva uva e vino per il consumo locale, ma contribuiva anche alla manutenzione del paesaggio e alla prevenzione dell’erosione dei terreni. Tornare a piantare vigneti significa quindi recuperare tradizione, biodiversità e valore paesaggistico, restituendo alle colline una funzione produttiva e culturale.