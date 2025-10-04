Defibrillatori sempre efficienti: Tollegno firma la manutenzione

Il Comune di Tollegno ha attivato un contratto di manutenzione periodica dei defibrillatori semiautomatici (DAE) installati sul territorio comunale.

Fino ad oggi, infatti, i dispositivi non erano coperti da alcun servizio strutturato di assistenza e manutenzione: ciò esponeva al rischio di avere defibrillatori non funzionanti o privi dei materiali indispensabili in caso di emergenza. Un sopralluogo tecnico effettuato nei mesi scorsi ha evidenziato l’assenza di elettrodi e kit di pronto intervento, oltre alla necessità di un monitoraggio puntuale delle scadenze di batterie e componenti.

Per colmare questa lacuna, l’Amministrazione comunale ha affidato a Lineaconfort Medicali un contratto di manutenzione pluriennale che prevede verifiche periodiche, sostituzione dei materiali scaduti e assistenza tecnica completa. In questo modo, i tre defibrillatori presenti a Tollegno – posizionati in punti strategici del paese, tra cui il centro storico e le scuole – saranno sempre attivi e pronti all’uso, garantendo la massima sicurezza a cittadini e visitatori.

“La tutela della salute pubblica è una priorità assoluta – sottolinea il Sindaco di Tollegno –. Disporre di defibrillatori sul territorio non basta: è indispensabile che siano funzionanti, completi e costantemente monitorati. Con questo contratto di manutenzione ci assicuriamo che i DAE siano sempre operativi, offrendo uno strumento di pronto intervento che può fare la differenza tra la vita e la morte.”

Con questa scelta, il Comune compie un passo importante verso una comunità sempre più sicura e cardioprotetta.