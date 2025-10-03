Torino, la Polizia in assetto antisommossa blocca l'accesso alle Ogr: tensione altissima FOTO

Mentre in città si radunano migliaia di persone di fronte al Comune , per la prima manifestazione della giornata di sciopero generale per Gaza e la Flotilla, in corso Vittorio parte il distaccamento che andrà a contestare la presenza di Jeff Bezos, Ursula Von Der Leyen, John Elkann e l'azienda Leonardo alla Tech Week.

Presidio massiccio delle forze dell'ordine

Ieri sera, qualche centinaio manifestanti ha forzato l'ingresso alle OGR, danneggiando gli allestimenti. Per questo le forze dell'ordine, questa mattina, hanno bloccato via Paolo Borsellino e corso Castelfidardo con camionette, grate e agenti in tenuta anti sommossa.

Il fondatore e ceo di Amazon è accusato di fornire supporto tecnologico all'esercito israeliano e in questo modo di essere direttamente coinvolto nell'occupazione della striscia di Gaza e nell'uccisione dei palestinesi. Per lo stesso motivo, la sede Amazon di Brandizzo, questa mattina è stata occupata dai lavoratori in sciopero.

Nel mirino anche Ue e Von Der Leyen

L'Unione Europea è invece al centro delle critiche per non fare abbastanza contro Israele, oltre a qualche timida iniziativa proposta nell'ultimo mese proprio dalla presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen.

Altri studenti si uniscono al corteo

Tra corso Vittorio e corso Castelfidardo qualche migliaio di studenti si è unito alle centinaia di manifestanti partiti dal giardino Lamarmora, formando un corteo più numeroso. Polizia e Carabinieri bloccano l'ingresso di corso Castelfidardo in direzione OGR, mentre i manifestanti hanno riempito l'incrocio, bloccandolo completamente.

Ore 11. 10 Dopo circa mezz'ora di contrapposizione tra manifestanti e forze dell'ordine pronte a bloccare eventuali forzature, il corteo ha fatto dietrofront e ha iniziato a marciare in corso Vittorio Emanuele, direzione ovest.