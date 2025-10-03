La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana FOTO

Giovedì 2 ottobre 2025 in occasione della Festa dei Nonni la scuola dell'Infanzia di Borriana ha organizzato un momento di incontro dedicato ai bambini e ai loro nonni. I bambini hanno cantato una canzone dedicata ai nonni, i quali hanno ricambiato condividendo storie e ricordi personali dando vita a un piacevole scambio fra generazioni. La mattinata si è conclusa con una merenda condivisa che i bambini insieme alle loro maestre Monica e Stefania avevano precedentemente preparato: due torte di mele.

Un'occasione semplice ma significativa che ha sottolineato l'importanza del legame tra scuola - famiglia - territorio