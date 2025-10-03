 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 03 ottobre 2025, 10:04

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana FOTO

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

Giovedì 2 ottobre 2025 in occasione della Festa dei Nonni la scuola dell'Infanzia di Borriana ha organizzato un momento di incontro dedicato ai bambini e ai loro nonni. I bambini hanno cantato una canzone dedicata ai nonni, i quali hanno ricambiato condividendo storie e ricordi personali dando vita a un piacevole scambio fra generazioni. La mattinata si è conclusa con una merenda condivisa che i bambini insieme alle loro maestre Monica e Stefania avevano precedentemente preparato: due torte di mele. 

Un'occasione semplice ma significativa che ha sottolineato l'importanza del legame tra scuola - famiglia - territorio

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

La festa dei nonni alla scuola dell'infanzia di Borriana

c.s.scuola borriana s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore