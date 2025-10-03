Cossato, bambine accolte sulla "Gazzella" dei Carabinieri: umanità, oltre all'uniforme

Un momento di inaspettata tenerezza e di profonda vicinanza tra l'Arma dei Carabinieri e la cittadinanza si è verificato ieri pomeriggio, 2 ottobre 2025, a Cossato, trasformando una normale operazione di controllo in un ricordo speciale per due giovanissime cittadine.

Durante una sosta di controllo del territorio da parte di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cossato, due sorelline, accompagnate dalla madre in passeggiata, si sono avvicinate incuriosite all'autovettura di servizio.

Attratte dalle luci e dai colori della "Gazzella," le piccole, i cui occhi tradivano stupore e curiosità, si sono soffermate a osservare il veicolo. Accortosi della loro meraviglia, il Brigadiere in servizio non ha esitato a trasformare l'attimo in un'esperienza indimenticabile.

Con un gesto di calorosa disponibilità e cortesia, il militare ha invitato le bambine a salire a bordo della vettura di servizio. La sorpresa e la gioia sui loro volti sono state immediate e palpabili. Sedersi per un breve momento sul sedile di una vera "Gazzella" dei Carabinieri, toccando con mano gli strumenti di lavoro dell'Arma, ha rappresentato per loro un’emozione che ricorderanno a lungo.

Questo episodio, apparentemente semplice, sottolinea l'importanza del contesto in cui l'Arma opera quotidianamente: non solo un'istituzione preposta alla sicurezza e al controllo, ma anche un punto di riferimento amichevole e accessibile, specialmente per le fasce più giovani della popolazione. Gesti come questo rafforzano il legame di fiducia tra i cittadini e i Carabinieri, dimostrando che dietro l'uniforme ci sono persone pronte a interagire con umanità e a promuovere, fin dall'infanzia, una cultura di rispetto e vicinanza alle Forze dell'Ordine.