Biella si prepara alla Biella Run 2025: auto da sogno e solidarietà domani in Piazza Vittorio Veneto VIDEO

Una giornata di motori, passione e solidarietà. Domani 4 ottobre, in Piazza Vittorio Veneto, andrà in scena la Biella Run 2025, evento promosso dal Porsche Group Nord-Ovest. L’iniziativa porterà in città una cinquantina di modelli selezionati della storica casa automobilistica tedesca, trasformando il cuore di Biella in una passerella a cielo aperto.

Il presidente del gruppo, Sergio Basile, ha spiegato lo spirito dell’appuntamento: «Non siamo un club, ma un gruppo di amici: le persone vengono prima delle automobili». Una filosofia che si traduce in impegno concreto. Ogni evento infatti sostiene cause benefiche a favore degli ospedali pediatrici del Nord Italia, con raccolte fondi e acquisto diretto di strumenti medici destinati ai piccoli pazienti.

A Biella le Porsche non saranno solo in mostra. I bambini presenti, con particolare attenzione a quelli con disabilità, potranno salire a bordo, scattare fotografie e vivere un momento speciale accanto alle vetture. «Li aspettiamo a braccia aperte – ha aggiunto Basile – perché la spensieratezza e la passione possano essere condivise con tutti».

L’appuntamento è fissato per le 8.30 del mattino, quando Piazza Vittorio Veneto accoglierà appassionati, famiglie e curiosi pronti a lasciarsi affascinare dal mito Porsche e dal valore della solidarietà. Non sarà soltanto una sfilata di motori, ma un abbraccio collettivo alla città e ai suoi bambini, dove il rombo delle auto diventerà musica di speranza.