Sabato 4 ottobre, finalmente, il rugby torna a Biella per il secondo turno di Coppa Italia. La squadra di casa, capitanata da Emanuele De Lise, è pronta ad affrontare i biancorossi di Rugby Vicenza, reduci da una vittoria contro Rugby Colorno, che ha fruttato loro cinque punti importanti.

Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby, commenta così la sfida imminente: “Veniamo da una partita che ci ha visti uscire sconfitti, ma che ci ha permesso comunque di vedere i progressi fatti nelle ultime settimane. Il nostro obiettivo per il prossimo turno è proseguire su questa strada e cercare un ulteriore miglioramento. Affronteremo una squadra forte come Vicenza, che si è rinforzata molto quest’anno con ottimi innesti. Noi ci concentreremo principalmente su noi stessi, cercando di fare quel passo in avanti che ogni settimana desideriamo vedere. Giocheremo davanti al nostro pubblico e questo è un grande stimolo per noi. Speriamo che ci sia una grande partecipazione e che tanti tifosi vengano a sostenerci. Noi faremo del nostro meglio”.

Kick off alle ore 15.30. Ingresso libero.