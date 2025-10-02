DDL Obesità, Pella: “Italia primo Paese al mondo a riconoscere l’obesità come malattia”

“L’obesità rappresenta una emergenza globale, che interessa fortemente anche il nostro Paese. Averla riconosciuta oggi, grazie al voto dell’Aula del Senato, come una vera e propria malattia testimonia la volontà piena di affrontarla come una priorità nazionale”. Così ha dichiarato Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia e primo firmatario della legge.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al percorso di questa legge. Un ricordo speciale - ha aggiunto Pella – va al presidente Silvio Berlusconi, il cui supporto verso l’approvazione di questa legge non è mai mancato fin dalla mozione del 2019. Inoltre, voglio esprimere un ringraziamento al Governo per aver fatto convergere l’iniziativa parlamentare negli indirizzi di governo. Da questo momento l’Italia è il primo paese al mondo ad avere una legge simile, e l’auspicio è che possa farsene anche portavoce a livello europeo: la legge sarà fondamentale per avviare iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione. Per esempio legandole agli eventi sportivi che si svolgono su tutto il territorio nazionale a partire dai comuni e dalle regioni, e anche campagne di informazione per ridurre lo stigma e gli episodi di bullismo e discriminazione che, purtroppo, questa malattia porta con sé”.

“Sono molto orgoglioso e felice, anche come sindaco, di poter dare una risposta concreta ai cittadini e voglio anche ringraziare il settore della ricerca e dell’innovazione italiano che saprà garantire sempre più inclusione e cure eque e accessibili per tutti i pazienti” ha concluso il parlamentare biellese.