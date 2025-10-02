Una splendida serata di sport e comunità: la presentazione della nuova stagione SPB, FOTO e VIDEO

Splendida serata quella di ieri presso M-AppCamper di Benna, dove la Scuola Pallavolo Biellese (SPB), insieme al main partner Monteleone Trasporti, ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 2025/26.

L’evento, molto partecipato da atleti, famiglie, sponsor e appassionati, si è svolto in un clima di entusiasmo e di grande energia, segno tangibile di come il volley stia vivendo un momento di notorietà eccezionale, alimentato anche dai recenti successi mondiali che hanno fatto crescere l’interesse e la passione per questo sport.

La serata si è aperta con le parole della portavoce e immagine di SPB, Giusy Cenedese, che ha raccontato il lungo percorso iniziato nel 2018 e che oggi vede la società poter contare su circa 200 atleti tesserati, dalle categorie giovanili fino alla Serie C. Un progetto ambizioso, reso possibile anche grazie al sostegno di tante persone e realtà del territorio.

Particolarmente significativo è stato il ringraziamento alla famiglia Maio, da sempre tra i principali sostenitori della società, capace di accompagnare con passione e dedizione una crescita che va ben oltre l’aspetto sportivo, abbracciando anche la dimensione sociale e territoriale.

Durante la serata sono stati presentati i tecnici e i dirigenti che guideranno le squadre nella nuova stagione, così come i numerosi progetti in programma: dallo scambio sportivo con la Polonia, che proseguirà con nuove esperienze all’estero, fino alle iniziative dedicate al benessere degli atleti, con particolare attenzione alla salute alimentare e psicologica.

Sul palco si sono alternati atleti di tutte le categorie, dal minivolley alla prima squadra, trasmettendo l’entusiasmo di chi ogni giorno vive la pallavolo come occasione di crescita sportiva e personale. Non è mancato l’abbraccio della comunità, con la presenza di sponsor, famiglie, accompagnatori e tifosi, che hanno voluto condividere il brindisi inaugurale alla nuova stagione, e soprattutto c'era lei, l'orso, la mascotte della squadra, pronta a tifare per uno nuovo strepitoso anno!

La presentazione di Benna non è stata soltanto un evento celebrativo, ma la conferma della solidità di una società in costante crescita, capace di guardare al futuro con progettualità e visione, senza dimenticare i valori di squadra e appartenenza che ne hanno sempre contraddistinto il cammino.