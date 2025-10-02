Velocità fuoristrada, bilancio positivo della stagione per Serena Rodella

Lo scorso fine settimana si è chiusa ad Armeno con gara 6 la stagione del Trofeo Italia MSP Sparco organizzato dal Sarzana Fuoristrada. La pilota biellese Serena Rodella termina la categoria prototipi al terzo posto come nel 2024 a ridosso di Corrado Gromo e del velocissimo Diego Repetto.

"Il distacco cronometrico con i miei avversari si è ridotto a pochi secondi - afferma la driver biellese - ma bisogna ancora lavorare molto per perfezionare la guida in modo da essere più competitiva. La macchina ha raggiunto un livello tecnico e meccanico molto elevato quindi sono io che devo fare la differenza".

I prossimi appuntamenti in calendario sono Sardegna e Croazia dove la velocità sarà la grande protagonista. "Il quinto titolo femminile consecutivo è sicuramente una bella soddisfazione ma bisogna sempre puntare a fare meglio e c'è ancora margine di miglioramento – sottolinea - Grazie a F-Power che gestisce la mia Mini e a Ts Corse. A breve si avvierà un nuovo progetto che ci impegnerà su un nuovo mezzo per il 2027".