Gruppo Sella: nasce “Sella Direct Ventures”, nuova area dedicata agli investimenti in venture capital

Sella rafforza il proprio ruolo nell'ecosistema dell'innovazione con la creazione di “Sella Direct Ventures”, la nuova area che coordina tutte le attività proprietarie di venture capital del Gruppo ed opera con una strategia duale che combina investimenti diretti in startup e in fondi di venture capital specializzati.

L'attività di Sella Direct Ventures, che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere l’innovazione, è infatti strutturata in due aree sinergiche: gli investimenti diretti, che si concentrano sull'acquisizione di partecipazioni in aziende principalmente europee early-stage attive nel settore fintech e nelle tecnologie emergenti legate all’innovazione e all’inclusione finanziaria, e gli investimenti in fondi, riguardanti invece operatori verticali e generalisti, con particolare attenzione ai fondi early-stage e focus geografico su Europa e Nord America.

Sella Direct Ventures può contare su di un team di professionisti con consolidata esperienza nel mondo del venture capital e dell’innovazione, sia in Italia che in ambito internazionale. Sella Direct Ventures opera come investitore nello sviluppo iniziale delle startup, principalmente nelle fasi Seed e Serie A, con importi medi previsti tra i 250mila e i 500mila euro, fornendo anche supporto strategico alle diverse esigenze delle aziende. Sella Direct Ventures può contare sulla lunga storia di innovazione del gruppo Sella e i suoi oltre vent'anni di esperienza in ambito venture che ha permesso di costruire un portafoglio di oltre 100 investimenti tra fondi e startup.

“Con Sella Direct Ventures rafforziamo il nostro impegno nell’innovazione, investendo in realtà imprenditoriali e in partner specializzati che condividono la nostra visione. La creazione di questa nuova area rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a sostenere lo sviluppo di un ecosistema finanziario aperto, moderno e proiettato al futuro" ha affermato Giacomo Sella, Head of Corporate & Investment Banking.

Il lancio di Sella Direct Ventures si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo di open innovation, volta a favorire un ecosistema finanziario innovativo e collaborativo. Grazie all’integrazione con i servizi di Sella Investment Banking, l'attività di fund of funds di Sella Venture Partners - la società di gestione del risparmio del gruppo Sella per gli investimenti alternativi nel venture capital e riservati a clientela professionale -, la piattaforma tecnologica di Fabrick e la community del Fintech District, Sella Direct Ventures può beneficiare di sinergie uniche a supporto dell’innovazione e dello sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali. Con Sella Direct Ventures, il gruppo Sella rafforza ulteriormente il proprio ruolo come partner strategico per imprenditori e investitori istituzionali, confermando la centralità dell’innovazione nella propria visione di lungo periodo.