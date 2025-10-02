Gaglianico, al via pedibus per incentivare la mobilità sostenibile

È partito ufficialmente, con grande entusiasmo di bambini e genitori, il progetto "Pedibus" promosso dal comune di Gaglianico per incentivare la mobilità sostenibile e l'autonomia degli studenti nel percorso casa-scuola. L'iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e coordinata dall'assessore Marianna Brocco, ha visto il taglio del nastro simbolico presso la scuola primaria.

Il Pedibus, un vero e proprio "autobus a piedi", prevede che gruppi di bambini raggiungano la scuola accompagnati da volontari lungo percorsi prestabilito, con fermate e orari fissi, proprio come un mezzo pubblico. L'assessore ha camminato in prima fila con gli studenti e i volontari lungo le strade che conducono all’istituto, la prima ad essere aƫtivata, esprimendo grande soddisfazione.

"Questo non è solo un progetto di mobilità, ma un investimento sulla salute, l'educazione e la sicurezza dei nostri ragazzi - ha dichiarato Marianna Brocco - Il Pedibus permette ai bambini di fare attività fisica, socializzare e imparare le regole della strada, il tutto contribuendo a ridurre il traffico e le emissioni inquinanti attorno agli istituti scolastici. La risposta delle famiglie è stata ottima e ringraziamo di cuore tutti i volontari per l'impegno profuso".