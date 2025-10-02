Nuovo presidio a Biella per Gaza, appelli alla pace FOTO

Si torna in piazza per sostenere il popolo palestinese. Rispetto a ieri, 1° ottobre, i manifestanti sono aumentati di numero, così come le bandiere, gli striscioni e gli appelli alla pace. Il presidio si è nuovamente svolto a Biella, tra piazza Vittorio Veneto e i vicini Giardini Zumaglini.

Presenti famiglie, cittadini e moltissimi giovani che hanno posto la loro attenzione alla tragica situazione di Gaza. Questa sera, alle 21, è previsto un flash mob davanti all'Ospedale degli Infermi di Ponderano per ricordare gli oltre 1600 operatori sanitari uccisi proprio a Gaza.