Flotilla, Crosetto “L’importante è che tutto avvenga senza violenza”

ROMA (ITALPRESS) - "Non lo chiamerei attacco ma blocco. Mi auguro che tutto avvenga con calma e razionalità senza che ci sia alcun problema. Le barche sono circondate e dovrebbero essere portate nel porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà per verificare come far rientrare i propri connazionali. L'importante è che tutto tutto quello che accadrà nelle prossime ore avvenga senza violenza, senza alcun rischio. Sono preparate sia le persone a bordo che le autorità israeliane. Sono giorni che seguiamo la vicenda, sia come Difesa, che come Farnesina". Lo dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, in collegamento telefonico con il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci, in merito alla Global Sumud Flotilla.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).