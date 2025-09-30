Pralungo, cambio in consiglio tra le fila della minoranza: arriva Matilda Damiano

Il gruppo di minoranza “Insieme, per il bene comune” comunica che, al termine del Consiglio Comunale di Pralungo del 25 settembre scorso, il consigliere Marco Ganni ha formalizzato le proprie dimissioni da consigliere. La scelta non è stata improvvisata: si tratta di una decisione progettata e condivisa, parte di un percorso di ricambio e formazione pensato per il futuro della lista.

Al suo posto subentrerà la prima degli esclusi, la giovane candidata Matilda Damiano di Sant’Eurosia. Il gruppo ritiene fondamentale offrire alle nuove generazioni occasioni reali di esperienza istituzionale: la sua presenza è vista come una palestra di responsabilità che aiuta a costruire competenze, credibilità e capacità amministrativa in vista delle prossime scadenze elettorali.

“Ringraziamo Marco per l’impegno, la serietà e la generosità con cui ha svolto il suo mandato. La sua decisione è un gesto concreto di fiducia nel progetto collettivo e nella crescita delle nuove generazioni. Di fronte alle sfide del nostro comune, continuiamo a lavorare uniti e con dedizione per il bene della nostra comunità” ha dichiarato Matteo Arbore, capogruppo di “Insieme, per il bene comune”.

Il gruppo conferma la volontà di proseguire il lavoro di opposizione responsabile e propositiva, mantenendo integrità e impegno per il territorio e per i suoi cittadini.