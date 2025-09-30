Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. L'epicentro, secondo l'Us Geological Survey, è stato registrato a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol con una popolazione di circa 33mila persone.
martedì 30 settembre
