Ultim'ora | 30 settembre 2025, 16:56

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. L'epicentro, secondo l'Us Geological Survey, è stato registrato a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol con una popolazione di circa 33mila persone. 

