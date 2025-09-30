Ambiente, Pichetto incontra ministra brasiliana Silva in vista di COP30 a Belém

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato oggi al MASE la ministra dell’Ambiente e cambiamento climatico del Brasile, Marina Silva. L’incontro è stato promosso in vista di COP30 che si terrà a Belém dal 10 al 21 novembre. La COP che verrà ospitata in Brasile segna il decimo anniversario dell’Accordo di Parigi e sarà la prima volta che una COP si svolgerà in Amazzonia.



Il Ministro Pichetto Fratin ha sottolineato il valore simbolico e strategico di svolgere la Conferenza nel cuore dell’Amazzonia. “Noi - ha dichiarato - ci stiamo preparando anche con il Padiglione Italia, articolato in uno spazio innovativo e ricco di appuntamenti e con l’opera galleggiante AquaPraça”.



“Durante il nostro G7 - ha ricordato Pichetto - abbiamo lavorato molto per sottolineare il nesso tra azione climatica, crescita e competitività. A Belem - ha aggiunto - vogliamo inviare un segnale forte sugli investimenti per l’adattamento climatico e sulla mitigazione, per passare dalla pianificazione all’attuazione. Stiamo sostenendo progetti pilota - ha ricordato il ministro italiano - per diffondere le lezioni apprese su come la digitalizzazione riduca consumi, emissioni e costi”.



Dopo aver ricordato che la nostra Youth4Climate si è ormai affermata come piattaforma globale, con oltre 150 progetti guidati da giovani, ha ricordato che insieme al COP30 Youth Climate Champion e alla Presidenza stiamo preparando per la Pre-COP un nuovo appuntamento a conferma dell’impegno congiunto di Italia e Brasile a sostegno dei giovani nel processo climatico internazionale.



Infine il Ministro Pichetto Fratin ha ringraziato la ministra Silva per l’iniziativa del Brasile sui biocarburanti, che mira a quadruplicare l’uso a livello globale entro il 2035 rispetto ai livelli del 2024. “I combustibili sostenibili - ha ricordato il ministro italiano dell’Ambiente - hanno un ruolo fondamentale in tutti i settori per una transizione giusta, sicura e accessibile, sulla base del principio della neutralità tecnologica. Per questo - ha concluso - confermiamo il pieno sostegno italiano”.