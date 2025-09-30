Cossano Canavese celebra i sapori d’autunno con la Sagra dei Funghi e il Progetto Polaris FOTO

Cossano Canavese si prepara ad accogliere residenti e visitatori per uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno: la Sagra dei Funghi, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025. Due giornate ricche di profumi, tradizioni e iniziative culturali che valorizzano il territorio e la sua storia.

L’evento si aprirà ufficialmente sabato 4 ottobre con un convegno inaugurale, alla presenza del Sindaco di Cossano Canavese e del Consigliere regionale Alberto Avetta, a testimonianza dell’importanza che la manifestazione riveste anche a livello istituzionale.

Clicca qui per accedere al programma completo

La serata di sabato sarà all’insegna del gusto, con una cena tipica a base di funghi, curata e servita con passione dai volontari della Pro Loco di Cossano.

Domenica 5 ottobre, fin dal mattino, il paese si animerà con la tradizionale mostra mercato dei prodotti della terra, un mercatino artigianale, dimostrazioni degli antichi mestieri, e l’imperdibile mostra fotografica “Cossano 1800”, un viaggio nella memoria del borgo.

Immancabile la degustazione di prodotti tipici, sempre a cura della Pro Loco, che offrirà ai visitatori sapori autentici e genuini del territorio. Le vie del centro saranno ravvivate da musica dal vivo e spettacoli folcloristici: dal truccabimbi al pianoforte gigante, fino alle magie di un mago pensate per i più piccoli.

Ad arricchire ulteriormente il programma, la possibilità di visitare il punto informativo AMI, dedicato alla figura di Giulia Avetta — maestra, partigiana, sindaco e poetessa locale — e al Progetto Polaris, che promuove la riscoperta dei sentieri naturalistici del territorio.

Inoltre, l’Associazione Frammenti di Storia al Femminile organizzerà un incontro aperto al pubblico, per approfondire tematiche culturali e storiche legate al mondo femminile e alla memoria collettiva.

Una sagra che unisce natura, gusto, cultura e tradizione: Cossano Canavese vi aspetta per vivere insieme la magia dell’autunno canavesano.

Come arrivare a Cossano Canavese da Biella

Raggiungere Cossano Canavese da Biella è facile e il tragitto dura circa 45 minuti in auto: