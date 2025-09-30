Delegazione con i vertici del sistema del tessile e abbigliamento cinese in visita a Biella

La Delegata del Presidente all'Export e all'Internazionalizzazione, Chiara Bonino, con il Direttore Generale, Pier Francesco Corcione, e la Responsabile Area Internazionale e Fiscalità, Claudia Ferrero, ha accolto nei giorni scorsi, all'Unione Industriale Biellese, la visita della delegazione composta dai vertici del sistema del settore tessile e abbigliamento cinese.

La delegazione, guidata da Sun Ruizhe, presidente di China National Textile and Apparel Council e Chen Dapeng, presidente di China National Garment Association, entrambe controllate dal Ministero dell'Industria e del Lavoro del Governo di Pechino, ha potuto conoscere il Distretto tessile biellese, in primo luogo attraverso la panoramica illustrata all'Uib e, in secondo luogo, ha potuto "toccare con mano" il saper fare biellese grazie alla visita nella realtà manifatturiera di Drago Lanificio in Biella.

Più nel dettaglio, il direttore generale Corcione ha tracciato il quadro del settore a livello nazionale e locale, sottolineando le priorità del tessile e moda: il consolidamento della filiera e come garantire la sostenibilità dei prodotti e della catena del valore anche attraverso un diverso approccio alla legalità rispetto a come avviene la produzione. Ha inoltre ricordato gli stretti rapporti commerciali con la Cina, che rappresenta il secondo mercato dell'export tessile italiano, soprattutto quello di alta gamma, distinto dall'altissima qualità dei prodotti.

La delegata Chiara Bonino si è invece concentrata sulle opportunità di business fra Biella e la Cina , un mercato importante da tempo per il distretto, e sul supporto alle imprese che l'Uib offre attraverso il servizio dedicato. Ha evidenziato come Uib sia anche un facilitatore per lo sviluppo del sistema delle imprese, per garantire la forza filiera cercando il contatto, il sostegno e le modalità giuste per supportare le aziende".

Daniela Drago, vice presidente del Gruppo Drago, ha commentato: "È stato per noi un onore ospitare, presso i nostri stabilimenti, i funzionari governativi e i rappresentanti cinesi del settore tessile e abbigliamento. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di condivisione, rafforzando il dialogo tra la tradizione tessile biellese e un mercato internazionale di primaria rilevanza. Drago Lanificio conferma così il proprio impegno a valorizzare l’eccellenza manifatturiera italiana, promuovendo al contempo relazioni costruttive con partner esteri nel segno della qualità e dell’innovazione". Il direttore commerciale, Enrico Pincin, ha aggiunto: "E' stato un momento importante, che ha rafforzato le convinzione dell'azienda sempre più attiva anche nel mercato cinese, ove abbiamo aperto lo scorso maggio il nostro magazzino tessuti dedicato al mondo del SuMisura".