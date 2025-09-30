Vandali in azione a Rosazza, Delmastro: “Fatto denuncia”

Atto vandalico nel comune di Rosazza. A darne notizia la Pro Loco sui propri canali social: “La colonnina situata al parco comunale è stata presa di mira e sono stati rubati gli attrezzi che servivano ai bikers per agevolare il loro passaggio nel borgo nel caso ne avessero bisogno”.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Francesca Delmastro: “Un fatto grave a danno della collettività. Questa installazione fa parte di un progetto europeo dove sono impiegati fondi pubblici, quindi di tutti noi. Una bravata che può avere conseguenze gravi se di mezzo c'è denaro pubblico. Per questo, ho fatto denuncia alle forze dell'ordine contro ignoti”.