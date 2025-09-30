Calcio, la stagione è alle porte: Fulgor Chiavazzese RV presenta la rosa del settore giovanile - Foto di repertorio

Presentazione delle rose del Settore Giovanile Agonistico 2025/2026

Il Settore Giovanile Agonistico si prepara ad affrontare la stagione sportiva 2025/2026 con entusiasmo e rinnovata determinazione. Come ogni anno, la società ha definito la composizione delle proprie rose, frutto del lavoro di programmazione e di crescita dei giovani atleti.

Under 14

Portieri: Edoardo Bellan, Fabio Cestari

Difensori: Tommaso Cristina, Giosuè Rizzo, Alessandro Zanone, Eduard Gheorghita, Gabriele Botta, Emanuele Belli, Mattia Corniati, Vincezo Calefato

Centrocampisti: Edoardo Becchia, Simone Bellinato, Rayan Memlika, Riccardo Quaglino, Stefano Valz Brenta

Attaccanti: Andrea Cerato, Gabriele Grassini, Pietro Bonardi, Giordano Rosas Ferrigo, Giuseppe Panzica, Aymane Madiq

Allenatore: Ermanno Baudo

Under 15

Portieri: Simone Baghi, Andrea Carnevali, Giacomo Manachino

Difensori: Riccardo Siragusa, Giovanni Dell’Orso, Fadel Darman, Luca Bertocco, Gabriele Ferrara*, Andrea Corradino

Centrocampisti: Cristian Aquino, Edoardo Bassano, Giacomo Cigna, Riccardo D’Aguanno, Dajvis Uka

Attaccanti: Emanuele Ferro, Luca Guerisoli, Pietro Santoro, Lucca Soares Schiezari, Pietro Santoro, Andrea Raimondo

Allenatore: Giancarlo Maffei

Under 16

Portieri: Michele Fedrigo

Difensori: Alvi Busho, Sami Nahi*, Brandon Nicola Varesano, Gioel Zitta, Samuele Alushaj, Andrea Maffè, Nicolò Taglini Novella

Centrocampisti: Enea Albertini, Marco Brunello, Nicolò Fabiole, Pietro Gallo, Matteo Marutti, Mauro Griffith Brookles, Kristian Zucca

Attaccanti: Ahmed Mouatamid, Sebastian Zanella, Nicolò Moi, Carlo Grandi, Stefano Tibaldi*, Tommaso Torromino

Allenatore: Giuseppe Albertini

Under 17

Portieri: Vito Pellegrino, Massimo Gambaro

Difensori: Luca Gomar Storta, Davide Moglia, Francesco Ramella Ratin, Alessandro Roldo, Pietro GIuseppe Sella, Riccardo Perino, Paolo Squintone

Centrocampisti: Tommaso Acquadro, Simone Campanella, Tommaso Crepaldi, Edoardo Stecca, Lorenzo Tosalli

Attaccanti: Nicolò Fasson, Giovanni Parla, Nicolò Rossi, Matteo Albieri, Manuel Zarattini, Badr Asnidf, Pietro Mercandino

Allenatore: Marco Schiapparelli

Under 19

Portieri: Andrea Garofano, Mattia Rocchi

Difensori: Lorenzo Biasetti, Simone Leonardi, Sebastiano Pella, Riccardo Pastorello, Manuel Alehandr Rinaldi, Lorenzo Piliarvu, Marwan Eddahhak

Centrocampisti: Gabriele Sola, Yasser El Rhilani, Jawad Madiq, Edoardo Pulze, Edoardo Crepaldi, Aronne Migliore, Samuele Santambrogio

Attaccanti: Andrea Delli Paoli, Fabio Canova, Elia Gisueppe Orlando, Michele Varallo Asabi, Luca Puppio

Allenatore: Jorge Gomar Fernandez

*giocatori non presenti per un po’ di tempo a causa di lunghi infortuni subiti ad inizio stagione. Non appena torneranno vi aggiorneremo con le loro foto.