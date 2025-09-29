Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la seconda proiezione realizzata dalconsorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidentedella Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per ilcentrodestra, ottiene il 51% dei consensi, mentre lo sfidantedel centrosinistra Matteo Ricci è al 45,9%.L'affluenza definitiva delle elezioni regionali nelle Marche è del 50,01%, in calo rispetto al 59,75% delle precedenti.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
In Breve
lunedì 29 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Oropa incanta: una giornata di sole, neve e passione per la montagna FOTO
Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno reso l’esperienza ancora più piacevole