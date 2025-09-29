 / Top News

Top News | 29 settembre 2025, 17:15

Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la seconda proiezione realizzata dalconsorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidentedella Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per ilcentrodestra, ottiene il 51% dei consensi, mentre lo sfidantedel centrosinistra Matteo Ricci è al 45,9%.L'affluenza definitiva delle elezioni regionali nelle Marche è del 50,01%, in calo rispetto al 59,75% delle precedenti.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

