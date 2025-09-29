Oropa incanta: una giornata di sole, neve e passione per la montagna FOTO e VIDEO

Oropa, 28 settembre – È stata una domenica da ricordare quella vissuta ieri nella conca di Oropa, che ha richiamato centinaia di appassionati di montagna e natura. Fin dal mattino i piazzali si sono riempiti di visitatori, pronti a vivere una giornata immersi nello scenario unico che solo questo luogo sa regalare.

Non solo la conca: tantissimi hanno scelto di incamminarsi lungo i sentieri, raggiungendo il rifugio Rosazza, l’arrivo delle funivie e, per i più allenati, la vetta del Monte Camino. La cima, completamente innevata, ha offerto uno spettacolo mozzafiato, un paesaggio invernale fuori stagione che ha sorpreso e incantato tutti i presenti.

Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno reso l’esperienza ancora più piacevole: cielo terso, aria frizzante e una cornice bianca che ha trasformato il panorama in una cartolina.

La giornata ha messo in luce ancora una volta quanto Oropa sia un punto di riferimento per gli amanti dell’outdoor, capace di unire natura, sport e spiritualità in un’atmosfera unica.