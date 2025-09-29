Nursing Up, nasce l’“Osservatorio Nazionale del Lavoro in Sanità”

Nursing Up annuncia l’avvio operativo dell’“Osservatorio Nazionale del Lavoro in Sanità”, un progetto pensato per monitorare le condizioni di lavoro degli infermieri italiani e trasformare le loro segnalazioni in azione sindacale e proposte concrete.

UNO SPAZIO DI ASCOLTO E DENUNCIA

L’Osservatorio non è uno sportello individuale, ma uno spazio collettivo di ascolto, indagine e denuncia, costruito per dare sistematicità alle esperienze dei professionisti sanitari. Attraverso la raccolta di dati e testimonianze dirette, Nursing Up intende documentare abusi, irregolarità contrattuali, demansionamenti e carichi di lavoro insostenibili, portando queste criticità davanti alle istituzioni.

L’ABBANDONO DELLA PROFESSIONE: UN FENOMENO IN CRESCITA

Solo nel 2024 oltre 20mila professionisti sanitari dell’area non medica hanno lasciato la sanità pubblica e le RSA territoriali. “Non si tratta più di casi isolati – dichiara Antonio De Palma, presidente Nursing Up –. L’abbandono degli infermieri è un segnale di un sistema che non funziona e che rischia di collassare. Con l’Osservatorio vogliamo raccogliere queste voci, verificarle e renderle visibili, perché non si possa più dire di non sapere”.

IL PRIMO CASO RACCOLTO: LAURA DA ORISTANO

La prima testimonianza giunta all’Osservatorio arriva dalla Sardegna. È la storia di Laura, infermiera di una RSA di Oristano, che dopo anni di difficoltà, stipendi in ritardo e demansionamenti, ha deciso di lasciare la professione e l’Ordine. Una vicenda che conferma il quadro allarmante che il sindacato intende portare alla luce.

UN IMPEGNO CHE CONTINUA

Nelle prossime settimane l’Osservatorio raccoglierà nuove testimonianze da ogni regione, con l’obiettivo di trasformarle in denunce pubbliche e iniziative istituzionali. L’obiettivo è fermare la fuga dalla professione e restituire dignità, sicurezza e riconoscimento agli infermieri italiani.