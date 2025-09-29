Controllo del cinghiale, ultimi giorni per iscriversi al corso di abilitazione

Nonostante le limitazioni e le restrizioni legate alla PSA di quest’anno, l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha dimostrato un forte impegno nel controllo della specie cinghiale (Sus scrofa), attuando con costanza e professionalità le azioni necessarie per la tutela delle aree protette della Regione Piemonte.

Nel 2025 sono state organizzate regolarmente 4 uscite settimanali per consentire agli operatori di fare gli interventi, attività alla cerca con personale dedicato, sono stati posizionati numerosi punti di celle di stoccaggio su diversi territori e gestite con efficacia 6 pig brig, gabbie e chiusini, inoltre è stata istituita l'unità cinofila che vede coinvolto direttamente un Guardiaparco dell'Ente, confermando l’azione continua per la depopolazione controllata della specie.

Per rafforzare ulteriormente questa attività, l’Ente promuove il Corso di abilitazione per operatori selezionati per il controllo del cinghiale, rivolto a volontari esterni che vogliano diventare coadiutori nelle aree protette. L’obiettivo è integrare l’albo degli operatori abilitati, indispensabile per operare in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Il corso è aperto a tutti, con priorità a chi sarà operativo nelle Aree Protette dell’Ente nelle province di Novara, Vercelli, Biella e Verbano Cusio Ossola.

Le iscrizioni chiudono il 30 settembre 2025 alle ore 24:00. Per partecipare, è necessario inviare la domanda compilata sull’apposito modulo esclusivamente via e-mail a: parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

L’Avviso, il Programma del corso e il Modulo di iscrizione sono disponibili in fondo a questa comunicazione.

Non perdere questa opportunità per contribuire concretamente alla salvaguardia delle nostre aree protette: iscriviti subito!