Gli ospiti dell'Oasi di Chiavazza in gita a Viverone FOTO

Un folto gruppo di residenti della Rsa Oasi di Chiavazza mercoledì 24 settembre si è recato in gita a Viverone. Dopo una buona colazione, con la collaborazione del personale, dei volontari e dei familiari, i partecipanti con grande gioia hanno formato una lunga carovana direzione lago.

Dopo una bellissima passeggiata nel verde ad osservare cigni, anatre e pesci di lago, uno squisito pranzo al ristorante e poi musica dal vivo con fisarmonica, canti popolari e balli. Ore 17.30 rientro in struttura avendo nel cuore i ricordi di una giornata speciale ed il sogno di poterne vivere altre.