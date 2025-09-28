Da un lettore: "Posti disabili in parcheggio ospedale sono insufficienti"

Buongiorno,



Purtroppo mi reco spesso all'ospedale di Biella (o meglio: di Ponderano) per terapie e visite mediche dei miei anziani genitori. Avrei parecchio da ridire al Comune di Ponderano riguardo l'introduzione del pagamento del parcheggio.

Premetto che siamo in possesso di regolare contrassegno per disabili assegnato a mio papà, il quale è sempre esposto sul cruscotto della vettura. Venerdì 26, dopo aver effettuato una visita in fisiatria al piano -1, al ritorno in auto troviamo una contravvenzione sul parabrezza. Il piccolo parcheggio dell'ala ovest è riservato esclusivamente a disabili e vetture di servizio ASL. Qui i posti disponibili per disabili sono molto limitati e quasi sempre insufficienti costringendo parecchi utenti a lasciare la vettura in aree limitrofe che non costituiscono intralcio. Anch'io sono stato costretto a lasciarla fuori dagli spazi contrassegnati. Non critico l'agente che ha rilevato l'infrazione, ha fatto il proprio lavoro. Critico decisamente coloro che dovrebbero gestire la cosa pubblica i quali si preoccupano principalmente dei bilanci ma che raramente si calano nelle necessità quotidiane dei cittadini. Se ogni giorno gli automobilisti che accedono a quel piccolo parcheggio devono necessariamente infrangere le regole la causa è soprattutto di chi non ha previsto spazi sufficienti. Scommetto che l’amministrazione si lamenta dei numerosi automobilisti “incivili” che parcheggiano male. Ma non si è mai chiesta il motivo?