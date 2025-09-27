Risate al Varie3: la comicità torna protagonista a Ponderano con la Pro loco

Stasera 27 settembre a Ponderano si apriranno i riflettori sull 16’ edizione di Autunno a teatro rassegna in dialetto che accompagnerà gli spettatori per 5 serate all’insegna dell’ allegria . Alle ore 21 , dopo il successo ottenuto dai due spettacoli di varietà precedenti, la Compagnia VOLTI ANONIMI si tuffa in un'altra nuova avventura proponendo al pubblico allegria e divertimento con lo spettacolo "RISATE AL VARIE3'" il cui titolo, come è facile immaginare, prende spunto proprio dal fatto che rappresenta il terzo capitolo di questo genere teatrale. Il varietà si focalizza principalmente sugli effetti comici derivanti da sorprese ed equivoci che sono da sempre le scintille che scatenano allegria e risate. Una miscellanea di luci, suoni e paillettes, in una girandola di esilaranti gags, canzoni, frizzanti balletti, spassosi monologhi ed un affascinante e garbato numero di burlesque coloriranno il panorama del nuovo appassionante e divertente spettacolo. Sarà una fantastica e comicissima avventura con la partecipazione del noto cabarettista Giancarlo Moia.