La Francy, nuovo singolo dopo l'estate: “Con Mundo de vidrio parlo dell'amore non corrisposto”

Dopo un'estate ricca di appuntamenti, tra esibizioni e partecipazioni a casting e contest musicali, si profila un nuovo singolo per l'autunno realizzato da Francesco Gnerro, in arte La Francy.

La cantautrice di Cossato annuncia l'uscita di Mundo de vidrio, canzone in parte autobiografica, in lingua spagnola e di genere reggaeton. “È un brano che parla di un amore platonico, logorante e non corrisposto – commenta l'artista – È una canzone che rappresenta le fragilità e le insicurezze di tutti coloro che si trovano ad affrontare situazioni simili”.

Per La Francy è quasi un ritorno alle origini. “È vero, ricomincio a cantare in spagnolo – sottolinea – Una linguaggio dalle forti tonalità che utilizzerò anche nei miei futuri progetti”. Il nuovo brano arriva dopo la pubblicazione di tre canzoni, pubblicate nel 2025: Perfume de aguamarina, Specchio e Flames.