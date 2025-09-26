 / Biella

Biella | 26 settembre 2025, 19:27

Torri faro spente, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franceschini: "Dialogo costante con ANAS"

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a mantenere un dialogo costante con ANAS S.p.A., affinché l’intervento previsto venga realizzato nei tempi annunciati

Torri Faro spente, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franceschini chiarisce la situazione

Torri Faro spente, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franceschini chiarisce la situazione

In merito alle numerose segnalazioni pervenute negli ultimi mesi riguardanti il mancato funzionamento delle torri faro lungo la Strada Statale SS758 – Corso Lago Maggiore, in prossimità degli svincoli della cosiddetta “superstrada”, l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini intende fornire un aggiornamento puntuale.

Gestione dell’impianto: Si precisa che la gestione delle torri faro a servizio della SS758 non è di competenza comunale, bensì rientra nella responsabilità di ANAS S.p.A., ente nazionale preposto alla manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali statali.

Azioni intraprese: In data 24 febbraio 2025, l’Assessore Franceschini precisava che l’Amministrazione Comunale aveva già provveduto a contattare ANAS S.p.A., sollecitando un intervento urgente per il ripristino dell’illuminazione.

Riscontro da ANAS: Successivamente, in data 4 marzo 2025, il Servizio Clienti di ANAS S.p.A. ha risposto all’Ufficio Impianti del Comune di Biella, confermando la presa in carico della problematica con la seguente comunicazione ufficiale:

“Comunichiamo che la Struttura Territoriale Anas Piemonte è a conoscenza della problematica rappresentata, nei prossimi mesi verrà effettuato un intervento per la sistemazione di tutte le torri faro in gestione Anas.”

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a mantenere un dialogo costante con ANAS S.p.A., affinché l’intervento previsto venga realizzato nei tempi annunciati, garantendo così il ripristino di condizioni di sicurezza e visibilità lungo il tratto interessato.

L’Assessore Franceschini ringrazia i cittadini per la collaborazione e per le segnalazioni ricevute, che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sulle criticità del territorio.

Cristiano Franceschini Assessore ai Lavori Pubblici, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore