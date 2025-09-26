Torri faro spente, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franceschini: "Dialogo costante con ANAS"

In merito alle numerose segnalazioni pervenute negli ultimi mesi riguardanti il mancato funzionamento delle torri faro lungo la Strada Statale SS758 – Corso Lago Maggiore, in prossimità degli svincoli della cosiddetta “superstrada”, l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini intende fornire un aggiornamento puntuale.
Gestione dell’impianto: Si precisa che la gestione delle torri faro a servizio della SS758 non è di competenza comunale, bensì rientra nella responsabilità di ANAS S.p.A., ente nazionale preposto alla manutenzione e gestione delle infrastrutture stradali statali.
Azioni intraprese: In data 24 febbraio 2025, l’Assessore Franceschini precisava che l’Amministrazione Comunale aveva già provveduto a contattare ANAS S.p.A., sollecitando un intervento urgente per il ripristino dell’illuminazione.
Riscontro da ANAS: Successivamente, in data 4 marzo 2025, il Servizio Clienti di ANAS S.p.A. ha risposto all’Ufficio Impianti del Comune di Biella, confermando la presa in carico della problematica con la seguente comunicazione ufficiale:
“Comunichiamo che la Struttura Territoriale Anas Piemonte è a conoscenza della problematica rappresentata, nei prossimi mesi verrà effettuato un intervento per la sistemazione di tutte le torri faro in gestione Anas.”
L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione e a mantenere un dialogo costante con ANAS S.p.A., affinché l’intervento previsto venga realizzato nei tempi annunciati, garantendo così il ripristino di condizioni di sicurezza e visibilità lungo il tratto interessato.
L’Assessore Franceschini ringrazia i cittadini per la collaborazione e per le segnalazioni ricevute, che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione sulle criticità del territorio.