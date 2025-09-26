Alla scoperta dell’offerta formativa professionale di Città Studi con Anna Maria Poppa, nuova direttrice dell’agenzia VIDEO

“Città Studi è un Campus di Servizi Formativi per lo sviluppo del Territorio. In particolare, per quanto riguarda la formazione professionale, siamo un’agenzia accreditata dalla Regione Piemonte che offre principalmente corsi gratuiti, progettati per soddisfare le esigenze di giovani, adulti e aziende.

Per le aziende

Per le aziende, eroghiamo corsi a catalogo in materia di salute e sicurezza e organizziamo percorsi di formazione per l’apprendistato professionalizzante. Siamo anche capofila dell’Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs, offrendo corsi nella filiera Green Jobs e Tessile/Abbigliamento/Moda.

Per gli adulti

Per gli adulti, offriamo corsi di aggiornamento per persone occupate (con 13 corsi a catalogo, finanziati fino al 70%) e corsi per disoccupati, inclusi gli utenti GOL che desiderano specializzarsi per entrare nel mondo del lavoro (circa 30 corsi a catalogo).

Per i giovani

È possibile iscriversi a tutti i corsi offerti da Città Studi. Tuttavia, siamo in scadenza per le iscrizioni ai corsi di obbligo istruzione e formativi. Questi corsi, totalmente gratuiti e finanziati dalla Regione Piemonte, sono rivolti a giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni che hanno completato il primo ciclo di istruzione e frequentato almeno un anno della scuola superiore. Questi corsi sono progettati per trasformare le aspirazioni dei giovani in realtà concrete, come il corso biennale in Operatore Informatico e il corso triennale in Operatore delle Produzioni Alimentari, con orientamenti specifici.

In particolare, il corso in Operatore Informatico risponde a una domanda crescente nel mercato, soprattutto grazie alla digitalizzazione che coinvolge ogni aspetto della nostra vita. Si tratta di un settore in espansione, ricco di opportunità professionali.

Corso gratuito di Operatore Informatico

Il corso biennale è completamente gratuito, finanziato dalla Regione Piemonte, ed è rivolto a ragazzi che hanno completato il primo ciclo di istruzione e frequentato almeno un anno del secondo ciclo.

L’obiettivo del corso è formare professionisti con un ruolo chiave nello sviluppo e nella gestione di prodotti e servizi informatici, rilasciando una qualifica professionale riconosciuta. Al termine del percorso, gli studenti potranno anche proseguire gli studi per ottenere il diploma.

Competenze e opportunità

Il programma formativo include oltre a competenze teoriche sulla conoscenza delle tecnologie web e degli strumenti di ultima generazione anche molte conoscenze pratiche che consentono di installare, aggiornare e manutenere gli strumenti informatici.

Operatore Informatico non è solo un’opportunità di formazione, ma un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro, offrendo una preparazione solida e allineata alle esigenze di un mercato sempre più tecnologico e digitale. In Italia, il settore informatico offre ampie opportunità di inserimento lavorativo, con una forte domanda di esperti informatici.

Durante il corso, gli studenti saranno seguiti da tutor specializzati che garantiranno un ambiente sano e conviviale, facilitando così il loro apprendimento.

Ultimi giorni per iscriversi!

Non perdere l’opportunità di entrare nel mondo digitale. Contattaci per maggiori informazioni 015 8551111, formazione@cittastudi.org“

Anna Maria Poppa, nuova Direttrice dell’Area Formazione Professionale, Orientamento e Servizi al Lavoro di Città Studi

Laureata in Scienze dell’educazione, indirizzo “Esperti nei processi formativi”, presso l’Università di Torino, porta con sé un bagaglio di esperienze significative nel settore della Formazione, dell’Orientamento e dei Servizi al Lavoro (SAL), maturate presso il Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale (CIAC) in qualità di progettista, coordinatrice e di Direttrice di sede operativa nonché di Dirigente nella Struttura Politiche per l’inclusione lavorativa del Dipartimento Politiche del lavoro e formazione della Regione Valle d’Aosta.