La Centrale di Committenza della Provincia di Biella, a sostegno delle attività scolastiche del territorio

Sono ripartite da qualche settimana le attività scolastiche e con queste i servizi sociali di cui la Provincia di Biella si fa carico per una efficace integrazione scolastica degli alunni con disabilità, tra cui il trasporto scolastico e l’assistenza specialistica.

Il servizio di trasporto degli alunni con disabilità è stato affidato, dopo apposita gara, alla Cooperativa Sociale Anteo per i prossimi tre anni; esso rappresenta un importante strumento di sostegno alle famiglie. Le stesse finalità sono previste dal servizio di assistenza specialistica: agevolare la partecipazione degli studenti con disabilità, grazie al lavoro svolto dagli educatori e dagli Operatori Sociosanitari che, attraverso i Piani educativi individualizzati supportano gli alunni per promuovere la loro autonomia personale e sociale.

Quest’ultimo servizio è stato affidato alla cooperativa sociale Tantintenti di Biella in raggruppamento con le cooperative Anteo, Valdocco e Domus Laetitiae già presenti da anni nelle scuole così da garantire una continuità delle attività svolte. In fase di progettazione l’Amministrazione Provinciale insieme ai rappresentati degli istituti scolastici ha convenuto di predisporre degli accordi quadro che permettano lo svolgimento dei servizi in maniera snella ed efficace oltre ad avere la convenienza di una durata pluriennale dei contratti a garanzia del principio di continuità, fondamentale nel settore dei servizi sociali.