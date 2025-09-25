Valdilana, un incontro per parlare dell'assistenza domiciliare

Il comune di Valdilana, insieme ad ASL Biella, Consorzio dei Servizi Sociali CISSABO e Tessere la Salute, ha in programma un nuovo incontro per i familiari curanti. Un'occasione di ascolto e confronto su come affrontare al meglio l’assistenza domiciliare. L'appuntamento è dalle 10 alle 12 di sabato 27 settembre al Centro Diurno Alzheimer "Antonio Barioglio" c/o RSA San Bernardo (II° piano). Qui di parlerà di come gestire la persona assistita, affrontando sia la quotidianità che i momenti di crisi. Come sempre, ci sarà spazio per domande, condivisione di esperienze e supporto reciproco.
