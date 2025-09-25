Puliamo il Mondo a Mongrando, una giornata all'insegna dell'ambiente

Una bellissima giornata all’insegna dell’ambiente e della collaborazione. Su iniziativa di Legambiente, il comune di Mongrando ha partecipato a Puliamo il Mondo, coinvolgendo con entusiasmo le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria.

Insieme a loro anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno, assieme alla Protezione Civile e alla Polizia Locale, che hanno voluto essere presenti per testimoniare l’importanza di prendersi cura del territorio.

Con guanti, pinze e tanta energia, i bambini e gli adulti hanno raccolto rifiuti e contribuito a rendere più pulito e accogliente il paese. “Un grande grazie a tutti i partecipanti per l’impegno, l’entusiasmo e il sorriso con cui hanno reso questa giornata speciale – spiegano dal Comune sui propri canali social - Perché un mondo migliore parte dai piccoli gesti di ciascuno di noi”.