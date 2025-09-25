 / Valle Elvo

Valle Elvo | 25 settembre 2025, 07:50

Puliamo il Mondo a Mongrando, una giornata all'insegna dell'ambiente

puliamo mondo

Puliamo il Mondo a Mongrando, una giornata all'insegna dell'ambiente (foto di Insieme per Mongrando - Michele Teagno sindaco)

Una bellissima giornata all’insegna dell’ambiente e della collaborazione. Su iniziativa di Legambiente, il comune di Mongrando ha partecipato a Puliamo il Mondo, coinvolgendo con entusiasmo le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria.

Insieme a loro anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Teagno, assieme alla Protezione Civile e alla Polizia Locale, che hanno voluto essere presenti per testimoniare l’importanza di prendersi cura del territorio.

Con guanti, pinze e tanta energia, i bambini e gli adulti hanno raccolto rifiuti e contribuito a rendere più pulito e accogliente il paese. “Un grande grazie a tutti i partecipanti per l’impegno, l’entusiasmo e il sorriso con cui hanno reso questa giornata speciale – spiegano dal Comune sui propri canali social - Perché un mondo migliore parte dai piccoli gesti di ciascuno di noi”.

Redazione g. c.

Le prime dal territorio

Biella

alluvione aprile

Alluvione di aprile 2025, assegnati ai comuni biellesi oltre 4,5 milioni di euro per 54 interventi

La Regione ha definito l’assegnazione dei fondi che il Governo ha stanziato come prima tranche di...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore