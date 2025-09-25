Biella Rugby, sfida in Coppa Italia con i Lyons Piacenza

Sabato 27 settembre, Biella Rugby sarà protagonista della sua prima partita ufficiale nella massima categoria del rugby italiano, affrontando i Lyons Piacenza nel primo turno di Coppa Italia. La sfida, che si disputerà in trasferta alle 15.30, segna un traguardo storico per il club biellese, che si prepara a competere con le squadre più forti del campionato.

Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby: "Siamo molto carichi per questa prova che ci attende. È la prima partita ufficiale, sebbene si tratti del primo turno di Coppa Italia. Lo scorso anno avevamo partecipato al barrage ed eravamo usciti, questa volta affronteremo tutta la competizione e già immagino non sarà facile. Sabato sarà la prima storica partita con i big del massimo campionato italiano. Il primo turno di Coppa ci vede opposti, in trasferta, contro i Lyons Piacenza, squadra che pochi giorni fa ci ha dimostrato di essere ben più forte di noi in questo momento. Ma quale occasione migliore per riaffrontarli dopo solo una settimana e dimostrare che forse non c’è tutto questo divario tra le due formazioni? Loro sono indubbiamente un’ottima squadra. A noi il compito di dimostrare che siamo un po’ meglio di quello che abbiamo fatto vedere. Di sicuro stiamo preparando al meglio questo impegno. Difensivamente dobbiamo migliorare tanto, ma sono fiducioso. Il campo di Piacenza evoca in tanti di noi grandi ricordi, non vediamo l’ora di ritornarci. I ragazzi hanno tanta voglia di confrontarsi e dimostrare che possono stare a questo livello."

Benettin aggiunge anche un cenno al regolamento della competizione: "Per i meno esperti, ricordo che la Coppa Italia ha regolamenti diversi rispetto al campionato di Elite. Sono ammessi in campo solo due giocatori stranieri invece di quattro e otto giocatori devono essere under 23. Un’occasione in più per i nostri giovani di mettersi in mostra e fare esperienza".