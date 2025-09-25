Podi e buone gare: ecco i risultati dei Climb Runners (foto dalla pagina Facebook di Climb Runners)

Weekend di gare per i Climb Runners. Ecco i risultati finali, gara per gara: al Grigne Skymarathon Marco Bazzocchi ha chiuso 82° in 7h05’; al TOR30, con passaggio al colle del Malatrà. Federico Magagna ha conquistato il 5°posto.

Dominio Climb Runners nelle prime posizioni al Su-per Veglio Trail da 21 km: al primo posto Francesco Nicola, seguito a ruota da Franco Chiesa e Gabriele Gazzetto. In evidenza Stefano Boario (10°) e Luca Grometto (15°). Nella classifica femminile spiccano Margherita De Giuli in prima posizione e Silvia Robiolio, arrivata settima al traguardo.