Running e Trail | 25 settembre 2025, 17:20

Podi e buone gare: ecco i risultati dei Climb Runners FOTO

Podi e buone gare: ecco i risultati dei Climb Runners (foto dalla pagina Facebook di Climb Runners)

Weekend di gare per i Climb Runners. Ecco i risultati finali, gara per gara:  al Grigne Skymarathon Marco Bazzocchi ha chiuso  82° in 7h05’; al TOR30,  con passaggio al colle del Malatrà. Federico Magagna ha conquistato il 5°posto. 

Dominio Climb Runners nelle prime posizioni al Su-per Veglio Trail da 21 km: al primo posto Francesco Nicola, seguito a ruota da Franco Chiesa e Gabriele Gazzetto. In evidenza Stefano Boario (10°) e Luca Grometto (15°). Nella classifica femminile spiccano Margherita De Giuli in prima posizione e Silvia Robiolio, arrivata settima al traguardo. 

 

Redazione g. c.

