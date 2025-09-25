Filo64 chiude in crescita: qualità, sostenibilità e internazionalizzazione al centro

La 64ª edizione di Filo, Salone internazionale dei filati e delle fibre, si è conclusa oggi a Milano con risultati in forte crescita. La fiera ha registrato un flusso costante di visitatori durante i due giorni, con un’elevata partecipazione di buyer stranieri.

Le collezioni esposte, apprezzate per qualità, innovazione e ricerca, hanno messo in evidenza il rispetto delle regole di sostenibilità ambientale e socio-economica. La fiera, da sempre a vocazione internazionale, ha rafforzato la propria proiezione grazie alla collaborazione con Agenzia ICE e con Regione Piemonte-Ceipiemonte.

Per questa edizione, l’ICE ha organizzato una delegazione di 40 buyer e giornalisti da dodici Paesi, tra cui Spagna, Francia, Germania, India, Corea del Sud e Cina, con la significativa presenza della confederazione tessile spagnola Texfor. Altre delegazioni di operatori sono arrivate grazie al Progetto Integrato di Filiera “Tessile” promosso dalla Regione Piemonte e Ceipiemonte.

Secondo Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, l’edizione ha confermato la fiera come punto di riferimento per il settore, anche grazie alla nuova sede di Fiera Milano Rho, che ha permesso di ampliare spazi e iniziative, tra cui la nuova Area Accessori, il rilancio dell’Area Sostenibilità e la presentazione di “Made in Filo”, la collezione di tessuti realizzata con i filati degli espositori.

Le sfide cruciali di innovazione, sostenibilità e legalità sono state al centro della discussione inaugurale, sottolineate anche dagli interventi di Luca Sburlati, presidente di Confindustria Moda, e Paolo Barberis Canonico, presidente di Uib.

La prossima edizione, Filo65, è in programma l’11 e 12 febbraio 2026 a Fiera Milano – Rho.