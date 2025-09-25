Enogastronomia, le eccellenze del Biellese protagoniste a Milano FOTO

Mercoledì 24 settembre, presso la Food Genius Academy di Milano, si è svolto un incontro riservato alla stampa che ha messo in evidenza le eccellenze del territorio biellese, riscuotendo un notevole successo.

La serata, promossa dalla Fondazione BIellezza e dal suo presidente Paolo Zegna, ha riunito nella stessa cucina figure di primo piano della tradizione enogastronomica locale: Mina Novello, ambasciatrice dei sapori biellesi; Simone Vineis de Il Patio di Pollone; Franco e Ivan Ramella, in rappresentanza della Croce Bianca di Oropa; Erika Gotta de La Bürsch; e Fulvio Giublena, Beer Sommelier AIS.

Durante l’incontro, sono stati presentati e preparati in diretta piatti della tradizione biellese, affiancati da nuove reinterpretazioni, accompagnati da vini e birre del territorio. L’iniziativa intende trasmettere un messaggio chiaro e concreto: "Il Biellese sa fare squadra e si propone in modo coeso, valorizzando le proprie specificità senza protagonismi, con l’obiettivo comune di raccontare e far conoscere, attraverso la stampa, la propria cultura e identità".

All’evento hanno partecipato 40 giornalisti, tra esperti di viaggi, turismo, lifestyle, trade e quotidiani, che hanno potuto conoscere e apprezzare le peculiarità del territorio biellese.