Difesa personale per tutte le età: aperto il corso a Benna

Il Comitato del Gemellaggio di Benna promuove un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza e non solo: un Corso di Difesa Personale, pensato per persone di tutte le fasce d’età.

Il primo incontro dimostrativo gratuito si terrà giovedì 25 settembre alle ore 18.30 presso la Biblioteca Civica di Benna, in via Conte Gianasso n. 13.

A condurre l’appuntamento sarà un ex formatore dei Corpi Speciali dell’Esercito, che guiderà i partecipanti nell’apprendimento di tecniche semplici ed efficaci, utili per affrontare situazioni quotidiane in maggiore sicurezza.

L’iniziativa non si limita a fornire competenze pratiche: l’obiettivo è anche quello di rafforzare la fiducia in sé stessi, promuovere il rispetto reciproco e favorire la collaborazione all’interno della comunità.

Per informazioni: Alessandro Benedetti – 347 3008139