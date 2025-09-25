Musei in Rete, nuovo appuntamento all'orizzonte

Il Museo del Territorio Biellese, in collaborazione con la Rete Museale Biellese, prosegue anche quest’anno, il ciclo di visite guidate gratuite, per mettere in relazione il patrimonio storico, archeologico e artistico del Museo con il territorio, permettendo al contempo la valorizzazione dei siti aderenti alla Rete Museale.

Quest’anno tutti gli appuntamenti inizieranno con la visita alla mostra “Dialoghi. Longoni, Balla, Mirò e altri maestri dal Museo del Territorio Biellese”, organizzata dal Comune di Biella e dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella, in cui è stata esposta una selezione delle ricche collezioni d’arte e di archeologia del museo cittadino, attualmente chiuso per lavori di manutenzione.

Prossimo appuntamento del ciclo “Musei in rete” avrà luogo sabato 27 settembre con un percorso intitolato Infanzia svelata. Il programma prevede il ritrovo alle ore 14.30 presso il Palazzone di Via dei Seminari, 3 dove i partecipanti, dopo esser accolti, verranno introdotti al tema della giornata che verterà sul tema dell’infanzia attraverso il dialogo di reperti archeologici inediti in mostra e opere d’arte che permetterà di riflettere su messaggi relativi al mondo infantile e domestico, trasmessi attraverso oggetti quotidiani o rituali e opere da culture diverse, cogliendone i possibili suggestivi legami.

Successivamente la visita proseguirà presso il Museo dell’Infanzia di Pettinengo, dove i partecipanti potranno sperimentare la tessitura su piccolo telaio durante il laboratorio condotto dai volontari del Museo. Per il trasferimento da Biella a Pettinengo, i partecipanti potranno usufruire, gratuitamente, di un servizio navetta che farà ritorno a Biella entro le 18. La partecipazione all’evento è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro giovedì 25 settembre 2025 (massimo 25 persone). Info e prenotazioni: 015 2529345 o scrivi a: museo@comune.biella.it