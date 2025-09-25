Droga e cellulari al Carcere di Biella, disposto il rinvio a giudizio

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ritenuto che ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, con riferimento al procedimento penale riguardante il traffico illecito di sostanze stupefacenti, cellulari e anabolizzanti, nonché di corruzione, istigazione alla corruzione, estorsione e delitti di falso commessi presso la Casa Circondariale di Biella, si rappresenta quanto segue: a seguito dell'applicazione delle misure cautelari personali (detentive, non detentive e interdittive) nei confronti di 54 persone sottoposte ad indagini, in 25 richiedevano la definizione della propria posizione mediante richiesta di applicazione della pena (cd. patteggiamento).

Per le restanti posizioni, la Procura esercitava l’azione penale avanzando richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 39 imputati (tra i quali figuravano detenuti, familiari degli stessi e 6 appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria). In data 24 settembre si è conclusa l'udienza preliminare, all'esito della quale vi sono state le seguenti pronunce: 5 posizioni sono state definite con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento); tali posizioni si sommano alle ulteriori 25, già definite con applicazione della pena in fase di indagini preliminari, per un totale di 30 posizioni patteggiate.

9 imputati (detenuti e loro familiari) decidevano di accedere al rito abbreviato, il quale si è concluso con emissione di sentenze di condanna per 6 imputati sino a 3 anni di reclusione (in relazione a delitti di corruzione, illecita introduzione e cessione di sostanze stupefacenti), nonché con 2 sentenze di assoluzione (in relazione alla ritenuta insussistenza del delitto di ricettazione di anabolizzanti) e 1 sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto per un imputato (detenuto per altra causa).

18 imputati (detenuti e nn. 5 appartenenti al Corpo) decidevano di svolgere l’udienza preliminare, la quale si è conclusa con il rinvio a giudizio nei confronti di 17 imputati in relazione ai delitti di corruzione, istigazione alla corruzione, falso ideologico, illecita introduzione di dispositivi telefonici, estorsione, illecita introduzione e cessione di sostanze stupefacenti; è stata pronunciata, invece, sentenza di non luogo a procedere in relazione al delitto di ricettazione di anabolizzanti e arresto illegale, nonché in relazione alla posizione di un imputato (detenuto per altra causa) in relazione al contestato concorso nella cessione inframuraria di stupefacenti.

Si rappresenta che gli ulteriori imputati per cui era stato richiesto il rinvio a giudizio sono stati espulsi dal territorio nazionale e/o sono risultati irreperibili. In relazione alle 17 posizioni sopra indicate è stato disposto il rinvio a giudizio per l'udienza dibattimentale del 7 maggio 2026 avanti al Tribunale di Biella in composizione collegiale.