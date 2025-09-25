Biella, un altro incidente d'auto: è successo nella galleria di corso San Maurizio

Un altro incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 24 settembre. Il fatto è avvenuto nella zona delle gallerie di corso San Maurizio, a Biella. A rimanere coinvolto, stando alle informazioni raccolte, un solo automezzo. Non ci sarebbero stati feriti. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi di rito.