Biella, un altro incidente d'auto: è successo nella galleria di corso San Maurizio

Un altro incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 24 settembre. Il fatto è avvenuto nella zona delle gallerie di corso San Maurizio, a Biella. A rimanere coinvolto, stando alle informazioni raccolte, un solo automezzo. Non ci sarebbero stati feriti. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi di rito.
giovedì 25 settembre
mercoledì 24 settembre
martedì 23 settembre
L'addio di Biella al medico ortopedico Luca Schneider
Nei giorni scorsi, a Oropa, ha avuto luogo, in forma strettamente privata, il funerale di Luca...