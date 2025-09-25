Biella, incidente in via Milano: giovane in moto finisce in ospedale

È stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso il giovane che, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un altro mezzo. È successo poco dopo le 13 di oggi, 25 settembre, in via Milano, a Biella.

Il centauro è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, assieme al personale della Questura. Il traffico ha subito rallentamenti in ambedue le direzioni fino alla completa rimozione dei veicoli dalla sede stradale.