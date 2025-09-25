Ancora sinistri nel Biellese, ferito un giovanissimo

Ancora sinistri stradali nel Biellese. Ieri, 24 settembre, a Gaglianico, si sono scontrati per cause al vaglio delle forze dell'ordine due mezzi, un'auto e un motorino con a bordo un giovanissimo.

Proprio quest'ultimo è stato assistito dal 118 e trasportato in Pronto Soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

A Cossato, invece, un furgoncino avrebbe travolto un cinghiale spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. Indenne il conducente mentre il veicolo avrebbero riportato alcuni danni. Su entrambi gli episodi i rilievi sono stati effettuati dai militari dell'Arma.