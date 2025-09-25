Tollegno promuove lo sport con un open day dedicato a giovani e famiglie

Il comune di Tollegno, in collaborazione con le associazioni sportive Gruppo Sportivo Tollegno, Basket Teens Biella, ASAD Biella e San Lorenzo Sport, promuove un pomeriggio di avvicinamento allo sport rivolto ai giovani e alle famiglie del territorio.

L’iniziativa, denominata “Tollegno in Palestra! – Gioca insieme a noi”, si svolgerà sabato 27 settembre, dalle 15 alle 17 presso la palestra comunale di via Mancini. Durante l’evento sarà possibile conoscere da vicino le attività previste per la stagione indoor 2025/26 e sperimentare diverse discipline sportive, tra cui basket, calcio e volley.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e il mondo associativo sportivo, con l’obiettivo di favorire la diffusione della pratica sportiva, la socializzazione e la crescita educativa dei più giovani. Al termine delle attività è prevista una merenda condivisa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni: 338/7346181 – 333/6375023.