 / Circondario

Circondario | 25 settembre 2025, 08:10

Tollegno promuove lo sport con un open day dedicato a giovani e famiglie

tollegno sport

Tollegno promuove lo sport con un open day dedicato a giovani e famiglie

Il comune di Tollegno, in collaborazione con le associazioni sportive Gruppo Sportivo Tollegno, Basket Teens Biella, ASAD Biella e San Lorenzo Sport, promuove un pomeriggio di avvicinamento allo sport rivolto ai giovani e alle famiglie del territorio.

L’iniziativa, denominata “Tollegno in Palestra! – Gioca insieme a noi”, si svolgerà sabato 27 settembre, dalle 15 alle 17 presso la palestra comunale di via Mancini. Durante l’evento sarà possibile conoscere da vicino le attività previste per la stagione indoor 2025/26 e sperimentare diverse discipline sportive, tra cui basket, calcio e volley.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e il mondo associativo sportivo, con l’obiettivo di favorire la diffusione della pratica sportiva, la socializzazione e la crescita educativa dei più giovani. Al termine delle attività è prevista una merenda condivisa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Per ulteriori informazioni: 338/7346181 – 333/6375023.

Redazione g. c.

Le prime dal territorio

Biella

alluvione aprile

Alluvione di aprile 2025, assegnati ai comuni biellesi oltre 4,5 milioni di euro per 54 interventi

La Regione ha definito l’assegnazione dei fondi che il Governo ha stanziato come prima tranche di...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore