L'addio di Biella al medico ortopedico Luca Schneider

Nei giorni scorsi, a Oropa, ha avuto luogo, in forma strettamente privata, il funerale di Luca Schneider mancato sabato scorso all'affetto dei suoi cari. Aveva 74 anni.

Stimato e apprezzato in tutto il Biellese, era un medico ortopedico e aveva operato prima all'ospedale di Biella fino al 2000, poi alla Clinica La Vialarda. Insieme a sua moglie hanno condiviso la comune passione per l'equitazione e i cavalli.

A ricordarne la figura il figlio Paolo: “Era una persona valida nel suo lavoro. Ha sempre fatto del bene aiutando le persone più bisognose. Questo è l'insegnamento che mi ha trasmesso. Personalmente esprimo sincera gratitudine al personale dell'Ospedale degli Infermi di Ponderano per aver seguito mio padre con costante dedizione e profonda umanità”.

Come riportato dalle Onoranze Funebri Destefanis, alle 19 di domani, venerdì 26 settembre, si terrà una santa messa di suffragio in suo ricordo nella Basilica di San Sebastiano, a Biella.