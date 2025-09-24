Candelo, torna Castagne in Movimento: sport e solidarietà per i bambini dell’UGI

Una domenica di sport, natura e beneficenza. Il prossimo 12 ottobre, con partenza alle 10 dal piazzale sterrato della Baraggia di Candelo, si terrà l’evento benefico Castagne in Movimento, organizzato con il patrocinio del Comune e a sostegno dell’UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

La manifestazione propone una corsa non competitiva e una camminata di circa 6 chilometri, pensata per tutti, adulti e famiglie. Lungo il percorso saranno presenti due punti idrici, mentre al termine è previsto un ristoro finale.

L’iniziativa si fonda sul principio della solidarietà: la partecipazione è infatti a offerta libera, e l’intero ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’UGI nella lotta contro i tumori infantili.

Dagli organizzatori va un sentito ringraziamento all’Associazione Sport e Natura, alla Croce Rossa di Cossato e a tutti i volontari che renderanno possibile la giornata.

Un’occasione speciale per unire movimento all’aria aperta e impegno sociale, nel segno della comunità e della speranza.