PIEMOVE: agevolazione gratuita per universitari sulle linee urbane di Biella

A partire dal 1° settembre 2025 la Regione Piemonte ha avviato il rilascio di un abbonamento gratuito denominato PIEMOVE, valido per un anno, destinato agli utenti universitari aventi diritto.
Durante questa prima fase di introduzione del nuovo titolo e fino a diversa comunicazione, gli utenti, in attesa della consegna della tessera o dell’abbonamento, possono salire a bordo muniti del foglio sostitutivo rilasciato oppure della ricevuta elettronica ricevuta via email.
Il titolo consente l’utilizzo gratuito del servizio di trasporto pubblico:
A Biella, limitatamente alle linee urbane 360, 370, 900, 909 e 910;
Si precisa che qualsiasi altra linea non menzionata nella presente comunicazione non potrà essere utilizzata con questo abbonamento. In tali casi, sarà necessario dotarsi di un titolo di viaggio valido.
Per maggiori informazioni e per richiedere l’agevolazione, è possibile consultare direttamente il sito della Regione Piemonte: PIEMOVE - Piemonte Viaggia Studia.