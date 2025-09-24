Letteratura, paesaggio e web: la Baraggia torna protagonista in rete

La Baraggia torna ad essere protagonista. Stavolta non soltanto come luogo di natura incontaminato ma anche come cornice per un evento culturale capace di intrecciare letteratura, paesaggio e comunità digitale.

Sabato scorso, tra i sentieri della “savana” biellese, si è tenuta la presentazione del libro “Chico missione amore”, mostrato non in una sala conferenze ma attraverso una passeggiata letteraria. L’autore, Francesco Taverna, era accompagnato da Chico, il cane che, assieme a lui, condivide avventure e riflessioni, tanto che entrambi sono diventati negli ultimi anni dei veri e propri fenomeni sui social con migliaia di follower.

Presenti alla riprese dei filmati video anche i rappresentanti dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore nella persona del commissaria Erika Vallera: “Questo appuntamento ha rappresentato una sorta di puntata zero: un esperimento riuscito che anticipa il lancio della rassegna 'Sfogliando: passeggiate culturali in natura'. L’idea è semplice quanto innovativa: unire la presentazione di libri a escursioni guidate dai guardiaparco, creando così un format capace di avvicinare il pubblico sia alla lettura sia alla scoperta del territorio. Nella stessa giornata abbiamo ospitato anche una nota divulgatrice naturalista molto conosciuta sul web. Occasioni come queste sono importanti per far conoscere il nostro territorio al di fuori dei nostri confini ad un pubblico sempre più variegato e vasto”.

La Baraggia si conferma ancora una volta come meta ideale d’incontro tra tradizione e nuovi linguaggi di comunicazione, oltre ad essere location per diverse iniziative come video musicali di artisti noti, come la cantante Gaia, o servizi televisivi, come avvenuto su Linea Verde Italia, la nota trasmissione televisiva delle Rai.